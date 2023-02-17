Нідерланди направлять в Україну дві групи експертів для збору доказів воєнних злочинів

Нідерланди направлять дві групи експертів до України у 2023 році, щоб зібрати докази воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

"Цього року ми надішлемо дві слідчих групи в Україну", - заявив Рютте.

У 2022 році Нідерланди відправили дві групи експертів до України для надання допомоги Міжнародному кримінальному суду у розслідуванні воєнних злочинів.

Рютте додав, що Нідерланди готові розмістити у себе трибунал для суду над особами, які винні у вчиненні воєнних злочинів в Україні. За його словами, для створення такого органу потрібна широка підтримка світової спільноти.