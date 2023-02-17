Нидерланды направят в Украину две группы экспертов для сбора доказательств военных преступлений

Нидерланды направят две группы экспертов в Украину в 2023 году, чтобы собрать доказательства военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

"В этом году мы пришлем две следственных группы в Украину", - заявил Рютте.

В 2022 году Нидерланды отправили две группы экспертов в Украину для оказания помощи Международному уголовному суду в расследовании военных преступлений.

Рютте добавил, что Нидерланды готовы разместить у себя трибунал для суда над лицами, виновными в совершении военных преступлений в Украине. По его словам, для создания такого органа необходима широкая поддержка мирового сообщества.