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Нидерланды инициировали расследование против России из-за пыток украинских пленных

Нидерланды, Четверг 24 июля 2025 20:53
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Нидерланды инициировали расследование против России из-за пыток украинских пленных Фото: Нидерланды требуют наказать россиян за пытки пленных (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Более 40 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с Нидерландами инициировали запуск механизма расследования пыток украинских военнопленных российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа.

"Нидерланды и 40 других стран ОБСЕ требуют независимого расследования пыток и жестокого обращения со стороны России в отношении украинских военнопленных", - заявил министр.

Вельдкамп добавил, что механизм, который планируется запустить, называется "Московского механизма". Запустить этот механизм могут минимум 10 стран-участниц, а сейчас их уже более 40.

"Нидерланды и страны-партнеры способствуют установлению истины и привлечению к ответственности за военные преступления России в Украине", - отметил он.

Отметим, по данным Главного управления разведки Минобороны не менее 90 процентов украинских военнопленных, освобожденных из российского плена, пострадали там от пыток. Это демонстрирует масштабы издевательства над пленными в российских застенках и лагерях.

Кроме этого, оккупанты расстреливают украинских военнопленных. В частности, 10 июля 2025 года ГУР МО перехватило приказ одного из командиров 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, где тот приказывает пытать украинских военнопленных. А 19 июля был перехвачен приказ командира из той же бригады, в котором сказано о расстрелах пленных.

Кроме того, российские командиры приказывают своим солдатам добивать украинских воинов, которые получили ранения.

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