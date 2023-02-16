Нідерланди і Чехія разом вироблятимуть мобільні системи ППО для України

Системи ППО для України будуть виготовляти в Чехії. Нідерланди заплатять за сотню модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених парою швидкострільних кулеметів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Агентства міжурядового оборонного співробітництва Алеша Вітечка, яку приводить Novinky.
Директор пояснив, що необхідні боєприпаси вони також закуплять у чеських компаній.
Торгівля здійснювалася за посередництва Міністерства оборони Чехії через створене ним агентство AMOS. Заступник міністра оборони Даніель Блажковець повідомив про виробництво зенітних озброєнь для України після зустрічі у форматі "Рамштайн".
Нідерланди переконані, що Чехія є сприятливим партнером для допомоги Україні завдяки динамічній оборонній промисловості та дієвій державній підтримці. Проект придбаних систем ППО є відповіддю на російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру та на спроби України захиститися від них.
Західні країни постачають Україні високотехнологічні зенітні системи. Проте ракети, які для них використовуються, у рази дорожчі, наприклад, проти дешевих безпілотників "Шахед" іранського виробництва.
Тому після консультацій з Україною та чеською збройовою промисловістю Чехія запропонувала Нідерландам участь у проекті позашляховиків, оснащених великокаліберними кулеметами. Вони можуть ефективно зупиняти такі машини, для цього використовують загальнодоступні та дешеві боєприпаси.
Позашляховики Toyota оснащені парою 14,5-міліметрових кулеметів, які можуть використовуватися для ураження повітряних або, за потреби, наземних цілей. Вони можуть діяти проти середніх та великих безпілотників, а також проти літаків та гелікоптерів, що діють на малих висотах.
Нагадаємо, що у Києві створили мобільні вогневі групи, які захищають небо столиці. Вони можуть збивати дрони-камікадзе, ракети та інші повітряні цілі.
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прибув з робочою поїздкою в Північну операційну зону. Де перевірив роботу мобільних груп ППО, які захищають українське небо.
Українські військові на півночі посилюються мобільними вогневими групами протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться й про захист повітряного простору Києва.
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