Нидерланды и Чехия будут вместе производить мобильные системы ПВО для Украины

Системы ПВО для Украины будут производить в Чехии. Нидерланды заплатят за сотню модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой быстрострельных пулеметов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Алеша Витечко, которое приводит Novinky.
Директор пояснил, что необходимые боеприпасы они также закупят у чешских компаний.
Торговля осуществлялась при посредничестве министерства обороны Чехии через созданное им агентство AMOS. Заместитель министра обороны Даниэль Блажковец сообщил о производстве зенитных вооружений для Украины после встречи в формате "Рамштайн".
Нидерланды уверены, что Чехия является благоприятным партнером для помощи Украине благодаря динамичной оборонной промышленности и действенной государственной поддержке. Проект приобретенных систем ПВО – ответ на российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и на попытки Украины защититься от них.
Западные страны снабжают Украину высокотехнологичными зенитными системами. Однако используемые для них ракеты в разы дороже, например, против дешевых беспилотников "Шахед" иранского производства.
Поэтому после консультаций с Украиной и чешской оружейной промышленностью Чехия предложила Нидерландам участие в проекте внедорожников, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Они могут эффективно останавливать машины, для этого используют общедоступные и дешевые боеприпасы.
Внедорожники Toyota оснащены парой 14,5-миллиметровых быстрострельных пулеметов, которые могут использоваться для поражения воздушных или при необходимости наземных целей. Они могут действовать против средних и больших беспилотников, а также против самолетов и вертолетов, действующих на малых высотах. Эффективна дальность до двух километров.
Напомним, что в Киеве создали мобильные огневые группы, защищающие небо столицы. Они могут сбивать дроны-камикадзе, ракеты и другие воздушные цели.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прибыл с рабочей поездкой в Северную операционную зону. Где проверил работу мобильных групп ПВО, защищающих украинское небо
Украинские военные на севере усиливаются мобильными огневыми группами противовоздушной обороны. В частности, речь идет и о защите воздушного пространства Киева.
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