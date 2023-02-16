Нидерланды и Чехия будут вместе производить мобильные системы ПВО для Украины

Директор пояснил, что необходимые боеприпасы они также закупят у чешских компаний.

Торговля осуществлялась при посредничестве министерства обороны Чехии через созданное им агентство AMOS. Заместитель министра обороны Даниэль Блажковец сообщил о производстве зенитных вооружений для Украины после встречи в формате "Рамштайн".

Нидерланды уверены, что Чехия является благоприятным партнером для помощи Украине благодаря динамичной оборонной промышленности и действенной государственной поддержке. Проект приобретенных систем ПВО – ответ на российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и на попытки Украины защититься от них.

Западные страны снабжают Украину высокотехнологичными зенитными системами. Однако используемые для них ракеты в разы дороже, например, против дешевых беспилотников "Шахед" иранского производства.

Поэтому после консультаций с Украиной и чешской оружейной промышленностью Чехия предложила Нидерландам участие в проекте внедорожников, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Они могут эффективно останавливать машины, для этого используют общедоступные и дешевые боеприпасы.

Внедорожники Toyota оснащены парой 14,5-миллиметровых быстрострельных пулеметов, которые могут использоваться для поражения воздушных или при необходимости наземных целей. Они могут действовать против средних и больших беспилотников, а также против самолетов и вертолетов, действующих на малых высотах. Эффективна дальность до двух километров.