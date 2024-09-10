Нідерланди дозволили ЗСУ бити своєю зброєю по об'єктах у тилу РФ

Міністр оборони країни Рубен Брекельманс заявив, що Україна може використовувати зброю Нідерландів на території Росії для захисту відповідно до міжнародного права.

"Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет - вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією", - сказав глава оборонного відомства.

Брекельманс також додав, що "міжнародне право не обмежується відстанню" та що "право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону". "Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань", - сказав він.

Міністр уточнив, що дозвіл на удари по Росії також прямо стосується винищувачів F-16, які Нідерланди передадуть Україні.

Крім того, Брекельманс закликав інші західні країни зняти обмеження на використання зброї, яку вони постачають Україні.