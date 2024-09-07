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Зеленський про зняття обмежень на удари по Росії: консенсусу поки немає

Італія, Субота 07 вересня 2024 14:39
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Зеленський про зняття обмежень на удари по Росії: консенсусу поки немає Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Між союзниками поки немає консенсусу щодо зняття обмежень з України на використання далекобійної зброї для ударів по Росії. Але обговорення продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю телемарафону.

"Поки що немає консенсусу. Але я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися", - заявив президент.

Зеленський додав, що Україна працює над зняттям обмежень на використання далекобійної зброї. Глава держави зазначив, що з цього питання зустрічався з главою Пентагону Ллойдом Остіном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, а також розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею (ООН, - ред.), будемо підсумовувати результати всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом", - сказав глава держави.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що союзники на тлі наступу РФ на півночі Харківської області дозволили Україні використовувати надану західну зброю для ударів по російській території. Проте деякі країни встановили обмеження.

Зокрема, США та Німеччина дозволяють застосувати зброю лише у прикордонних районах РФ.

Україна закликає партнерів дозволити завдавати ударів по Росії наданою далекобійною зброєю. Проте США та Німеччина не ухвалили відповідних рішень.

Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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