Зеленський про зняття обмежень на удари по Росії: консенсусу поки немає

Між союзниками поки немає консенсусу щодо зняття обмежень з України на використання далекобійної зброї для ударів по Росії. Але обговорення продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю телемарафону.

"Поки що немає консенсусу. Але я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися", - заявив президент.

Зеленський додав, що Україна працює над зняттям обмежень на використання далекобійної зброї. Глава держави зазначив, що з цього питання зустрічався з главою Пентагону Ллойдом Остіном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, а також розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею (ООН, - ред.), будемо підсумовувати результати всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом", - сказав глава держави.