Нидерланды разрешили ВСУ бить своим оружием по объектам в тылу РФ

Украинской армии разрешено наносить удары по всей территории России оружием, которое ей поставляют Нидерланды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Министр обороны страны Рубен Брекельманс заявил, что Украина может использовать оружие Нидерландов на территории России для защиты в соответствии с международным правом.
"Украина имеет право на самооборону. И если страну атакуют из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же самое касается вражеских ракет - они также могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", - сказал глава оборонного ведомства.
Брекельманс также добавил, что "международное право не ограничивается расстоянием" и что "право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы". "Мы не накладывали на Украину никаких ограничений на оперативное расстояние", - сказал он.
Министр уточнил, что разрешение на удары по России также прямо касается истребителей F-16, которые Нидерланды передадут Украине.
Кроме того, Брекельманс призвал другие западные страны снять ограничения на использование оружия, которое они поставляют Украине.
За последние несколько месяцев, официальный Киев неоднократно обращался к западным партнерам с просьбой разрешить атаковать из западного оружия военные объекты и авиабазы в глубоком тылу России. Такие просьбы особенно усилились после того, как в мае армия РФ начала наступление в Харьковской области и усилила обстрелы области и Харькова ракетами и управляемыми авиабомбами.
Большинство европейских стран поддержали такую просьбу и разрешение, однако США и Германия высказались против таких ударов, опасаясь эскалации боевых действий. В частности, США разрешили использовать свои ракеты исключительно в 100-километровой зоне в районе границы Украины с РФ.
На сегодняшний день, между союзниками отсутствует консенсус относительно снятия ограничений на удары дальнобойным оружием по российскому тылу.
На днях министр обороны США Ллойд Остин заявил, что россияне переместили свою авиацию за пределы дальности действия ракет ATACMS, поэтому ВСУ не помогут удары этим типом вооружений.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц решительно отказался передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus, опасаясь ударов по Москве.
Почему Украине не разрешают "дальнобойность" для ударов по России - читайте в материале РБК-Украина.
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