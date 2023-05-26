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У Нідерландах зробили чергову заяву щодо передачі Україні F-16

Фото: у Нідерландах зробили чергову заяву щодо передачі Україні F-16 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Нідерланди розглянуть можливість постачання Україні F-16 тільки після того, як українські пілоти закінчать навчання по їх керуванню.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, пише CNN.

За його словами, хоч Нідерланди й очолюють коаліцію з підготовки українських пілотів, реальне постачання F-16 буде можливе тільки після того, як воно завершиться.

"Рішення про постачання F-16 ще не прийнято. Знову ж таки, на це в першу чергу застосовується американський дозвіл. Якщо ви збираєтеся тренуватися, то очевидно, що ви б серйозно про це задумалися. Але це ще не вирішено", - заявив Рютте.

Винищувачі для України

Минулого тижня, під час саміту G7, президент США Джо Байден заявив про підтримку навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Напередодні низка країн заявили про готовність приєднатись до ініціативи.

Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великобританії та Бельгії.

Пізніше керівник Пентагону Остін Ллойд, навчання можуть розпочатися вже найближчими тижнями, а Нідерланди тим часом можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.

На думку керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна робить усе можливе, щоб прискорити постачання перших винищувачів. Водночас йдеться не про великий термін, а про місяці.

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F-16Війна Росії проти України