RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Нидерландах сделали очередное заявление о передаче Украине F-16

Фото: в Нидерландах сделали очередное заявление о передаче Украине F-16 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Нидерланды рассмотрят возможность поставки Украине F-16 только после того, как украинские пилоты закончат обучение по их управлению.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет CNN.

По его словам, хотя Нидерланды и возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов, реальная поставка F-16 будет возможна только после того, как она завершится.

"Решение о поставках F-16 еще не принято. Опять же на это в первую очередь применяется американское разрешение. Если вы собираетесь тренироваться, то очевидно, что вы бы серьезно об этом задумались. Но это еще не решено", - заявил Рютте. .

Истребители для Украины

На прошлой неделе, во время саммита G7, президент США Джо Байден заявил о поддержке обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Накануне ряд стран заявили о готовности присоединиться к инициативе.

Да, Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.

Позже руководитель Пентагона Остин Ллойд, обучение может начаться уже в ближайшие недели, а Нидерланды тем временем могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.

По мнению руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки первых истребителей. В то же время речь идет не о большом сроке, а о месяцах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16Война России против Украины