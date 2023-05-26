В Нидерландах сделали очередное заявление о передаче Украине F-16

По его словам, хотя Нидерланды и возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов, реальная поставка F-16 будет возможна только после того, как она завершится.

"Решение о поставках F-16 еще не принято. Опять же на это в первую очередь применяется американское разрешение. Если вы собираетесь тренироваться, то очевидно, что вы бы серьезно об этом задумались. Но это еще не решено", - заявил Рютте. .

Истребители для Украины

На прошлой неделе, во время саммита G7, президент США Джо Байден заявил о поддержке обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Накануне ряд стран заявили о готовности присоединиться к инициативе.

Да, Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.

Позже руководитель Пентагона Остин Ллойд, обучение может начаться уже в ближайшие недели, а Нидерланды тем временем могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.

По мнению руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки первых истребителей. В то же время речь идет не о большом сроке, а о месяцах.