У Нідерландах затримали підозрюваного у постачанні мікрочипів до Росії в обхід санкцій

Правоохоронні органи Нідерландів затримали чоловіка за підозрою у продажі мікрочипів Росії, незважаючи на те, що це заборонено міжнародними санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

Також повідомляється, що банківські рахунки, оргтехніку і товарні запаси підозрюваного арештовано.

Зазначимо, що міжнародні санкції забороняють продаж мікрочипів російським компаніям. Так, за даними FIOD, чоловік організував цю схему, яка виглядала як постачання чіпів іншим країнам.

Слідча служба податкової та митної адміністрації FIOD повідомляє, що мікрочипи можуть використовуватися у збройовій промисловості.

Нагадаємо, вчора Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу РФ до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати військовий сектор.

Пакет також закладає основу необхідної правової бази для запровадження обмеження цін на нафту.

Також зазначимо, що Нідерланди заявили про готовність приймати росіян, які тікатимуть від мобілізації.

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