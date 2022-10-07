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В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию в обход санкций

Иллюстративное фото: в Нидерландах задержали подозреваемого в поставке микрочипов в Россию в обход санкций (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранительные органы Нидерландов задержали мужчину по подозрению в продаже микрочипов России, несмотря на то, что это запрещено международными санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Следственная служба налоговой и таможенной администрации FIOD сообщает, что микрочипы могут использоваться в оружейной промышленности.

Отметим, что международные санкции запрещают продажи микрочипов российским компаниям. Так, по данным FIOD, мужчина организовал данную схему, которая выглядела как поставки чипов другим странам.

Также сообщается, что банковские счета, оргтехника и товарные запасы подозреваемого арестованы.

Напомним, вчера Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, который включаетдополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа РФ к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать военный сектор.

Пакет также закладывает базу нужной правовой базы для введения ограничения цен на нефть.

Также отметим, что Нидерланды заявили о готовности принимать бегущих от мобилизации россиян.

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