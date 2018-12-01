У Нідерландах слідом за Францією почалися акції "жовтих жилетів"

Фото: протест в Гаазі (nos.nl)

Демонстранти протестують проти підвищення цін на паливо

Демонстранти в "жовтих жилетах", які протестують проти підвищення цін на паливо, збираються в Гаазі (Нідерланди). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Як повідомляється, учасники акції не подали заявку на отримання дозволу на демонстрацію.

Нагадаємо, в Парижі в акціях протесту проти підвищення цін на паливо, організованих рухом "Жовті жилети", беруть участь 5,5 тис. чоловік, а у всій Франції - 36 тисяч. Співробітники французької поліції в суботу затримано 107 осіб в ході зіткнень з демонстрантами.

У той же час французькі ЗМІ зазначають, що на акції протесту в Парижі зафіксовано багато випадків зіткнень агресивно налаштованих демонстрантів з поліцією.

Зокрема, такі випадки сталися на Єлисейських полях і на площі Шарля де Голля.

Також повідомлялося, що французькі власті прийняли рішення мобілізувати додаткові підрозділи поліції для забезпечення правопорядку під час акцій протесту проти підвищення цін на пальне в Парижі.