ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Нідерландах слідом за Францією почалися акції "жовтих жилетів"

Новини » Суспільство    01.12.2018 - 22:08
У Нідерландах слідом за Францією почалися акції "жовтих жилетів"
Фото: протест в Гаазі (nos.nl)

Демонстранти протестують проти підвищення цін на паливо

Демонстранти в "жовтих жилетах", які протестують проти підвищення цін на паливо, збираються в Гаазі (Нідерланди). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Як повідомляється, учасники акції не подали заявку на отримання дозволу на демонстрацію.

Нагадаємо, в Парижі в акціях протесту проти підвищення цін на паливо, організованих рухом "Жовті жилети", беруть участь 5,5 тис. чоловік, а у всій Франції - 36 тисяч. Співробітники французької поліції в суботу затримано 107 осіб в ході зіткнень з демонстрантами.

У той же час французькі ЗМІ зазначають, що на акції протесту в Парижі зафіксовано багато випадків зіткнень агресивно налаштованих демонстрантів з поліцією.

Зокрема, такі випадки сталися на Єлисейських полях і на площі Шарля де Голля.

Також повідомлялося, що французькі власті прийняли рішення мобілізувати додаткові підрозділи поліції для забезпечення правопорядку під час акцій протесту проти підвищення цін на пальне в Парижі.

 

У Парижі на протестах затримано вже понад 100 осіб У Франції внаслідок зіткнення протестувальників з поліцією затримали 39 осіб
Новини України Нідерландитопливопротестповышение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся