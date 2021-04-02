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В Нидерландах умерла женщина после прививки вакциной AstraZeneca

Новина українською → Амстердам, Пятница 02 апреля 2021 16:03
В Нидерландах умерла женщина после прививки вакциной AstraZeneca Фото: в Нидерландах умерла женщина от эмболии легких после вакцинации AstraZeneca (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Нидерландах умерла женщина, которая ранее вакцинировалась от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Причиной смерти стала эмболия легких.

Об этом сообщает исследовательский центр Lareb, который специализируется на выявлении побочных эффектов.

Отмечается, что смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии и снижения количества тромбоцитов.

Всего после препаратом вакцинации AstraZeneca у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет обнаружили тромбоз и низкое количество тромбоцитов.

По информации Lareb, эти пять случаев приходятся на 400 тысяч вакцин. Симптомы тромбоза и снижение уровня тромбоцитов возникли между седьмым и десятым днями после прививки.

Напомним, в Хорватии умерла женщина, которая получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Это первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения препарата британо-шведской компании.

Кроме того, в Эстонии выявили два случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратами от коронавируса. Один человек получил прививку вакциной AstraZeneca, второй - Pfizer.

Добавим, что в Норвегии ученые выяснили, что вакцина от коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию, которая может вести к образованию тромбов.

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