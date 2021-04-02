ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Нідерландах померла жінка після щеплення вакциною AstraZeneca

Новость на русском → Амстердам, П'ятниця 02 квітня 2021 16:03
У Нідерландах померла жінка після щеплення вакциною AstraZeneca Фото: у Нідерландах померла жінка від емболії легенів після вакцинації AstraZeneca (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Нідерландах померла жінка, яка раніше робила щеплення від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Причиною смерті стала емболія легенів.

Про це повідомляє дослідний центр Lareb, який спеціалізується на виявленні побічних ефектів.

Наголошується, що смерть настала в результаті тромбоемболії легеневої артерії та зниження кількості тромбоцитів.

Усього після вакцинації препаратом AstraZeneca у п'яти жінок у віці від 25 до 65 років виявили тромбоз і низька кількість тромбоцитів.

За інформацією Lareb, ці п'ять випадків припадають на 400 тисяч вакцин. Симптоми тромбозу і зниження рівня тромбоцитів виникли між сьомим і десятим днями після щеплення.

Нагадаємо, у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

Крім того, в Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавірусу. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.

Додамо, що в Норвегії вчені з'ясували, що вакцина від коронавірусу від британо-шведської компанії AstraZeneca викликає у деяких людей сильну імунну реакцію, яка може вести до утворення тромбів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Вакцина від коронавірусу Нідерланди вакцинація
NEWS
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів