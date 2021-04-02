У Нідерландах померла жінка після щеплення вакциною AstraZeneca

Фото: у Нідерландах померла жінка від емболії легенів після вакцинації AstraZeneca (freepik)

В Нідерландах померла жінка, яка раніше робила щеплення від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Причиною смерті стала емболія легенів.

Про це повідомляє дослідний центр Lareb, який спеціалізується на виявленні побічних ефектів.

Наголошується, що смерть настала в результаті тромбоемболії легеневої артерії та зниження кількості тромбоцитів. Усього після вакцинації препаратом AstraZeneca у п'яти жінок у віці від 25 до 65 років виявили тромбоз і низька кількість тромбоцитів. За інформацією Lareb, ці п'ять випадків припадають на 400 тисяч вакцин. Симптоми тромбозу і зниження рівня тромбоцитів виникли між сьомим і десятим днями після щеплення.