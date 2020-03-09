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Отсутствие обвиняемых не помешает вынести приговор по МН17, - прокурор

Новости » Общество     09.03.2020 - 15:36
Отсутствие обвиняемых не помешает вынести приговор по МН17, - прокурор
Фото: суд по делу МН17 (twitter.com/EvaHartog)

Прокурор заявил, что физическое отсутствие обвиняемых не помешает установить правду в деле МН17

Физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор. Об этом в своем выступлении заявил нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе.

"То, что обвиняемые, возможно не понесут реального наказания в случае признания виновными - не повод отказывать от суда. Установить всю правду в этом деле - не менее важно, чем привлечь к ответственности. Тем более, неприкасаемый сегодня может предстать перед судом завтра", - сказал прокурор.

Напомним, председательствующий судья по делу МН17 Хендрик Стейнхаюс заявил, что ни один из обвиняемых не явился в суд. Судья Стейнхаюс объявил, что в случае, если обвиняемые не прибудут в суд, тогда процесс будет проходить in absentia, то есть в их отсутствие.

Подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Как отмечается, будут присутствовать только адвокаты подполковника ВДВ Олега Пулатова.

Судебные слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе на этой неделе будут проходить ежедневно с 10:00 до 18:00 по Амстердаму.

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