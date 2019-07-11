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В Нидерландах пройдет конференция по катастрофе MH17

Новости » Общество    11.07.2019 - 18:23
В Нидерландах пройдет конференция по катастрофе MH17
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Конференция по малазийскому Boeing по пройдет 12 июля

В нидерландском городе Ньювегейн состоится международная конференция "Пять лет после MH17", посвященная годовщине трагедии рейса, влияния на родственников погибших, политику, а также последствий после трагедии и безопасности воздушного пространства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов конференции.

Событие состоится 16 июля, организатором конференции является фонд "Авиакатастрофа", который представляет большое количество родственников жертв рейса MH17.

К участию в конференции приглашены генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, председатель уголовного отделения национальной полиции Нидерландов Вильберт Поллисен и основатель международной группы журналистов-расследователей Элиот Хиггинс.

Напомним, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Отметим, 19 июня следствие объявило имена лиц, которых подозревают в уничтожении самолета. Все они будут объявлены в международный розыск и получат подозрение от СБУ. Кроме того генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке обратился к российской власти с просьбой выдать подозреваемых.

 

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