ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Нідерландах відбудеться конференція щодо катастрофи MH17

Новини » Суспільство    11.07.2019 - 18:23
В Нідерландах відбудеться конференція щодо катастрофи MH17
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Конференція по малайзійському Boeing по пройде 12 липня

У нідерландському місті Ньювегейн відбудеться міжнародна конференція " П’ять років після MH17", присвячена річниці трагедії рейсу, впливу на родичів загиблих, політику, а також наслідкам після трагедії та безпеці повітряного простору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів конференції.

Подія відбудеться 16 липня, організатором конференції є фонд "Авіакатастрофа", який представляє велику кількість родичів жертв рейсу MH17.

До участі у конференції запрошені генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен та засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Еліот Гіґґінс.

Нагадаємо, що рейс MH17, який вилетів із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинуло 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Відзначимо, 19 червня слідство оголосило імена осіб, яких підозрюють у знищенні літака. Всі вони будуть оголошені в міжнародний розшук та отримають підозру від СБУ. Крім того генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся до російської влади з проханням видати підозрюваних.

 

Нідерланди розпочали передачу справи MH17 з України Катастрофа MH17: Єврорада вкотре закликає Росію співпрацювати з розслідуванням
Новини України НідерландиMH17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся