В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале на ферме

Старший сын фермера убежал и пришел в местный паб просить о помощи

В Нидерландах полиция нашла 58-летнего мужчину и его шестерых детей в возрасте 16-25 лет, которые провели девять лет в подвале в ожидании "конца света". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Украина.

Семья проживала на ферме в северной провинции Дренте.

Об этом случае стало известно после того, как в бар в селе Райнерволд зашел старший сын фермера.

Он выглядел растерянным, а после выпитого пива, он рассказал о себе и попросил помощи.

"Он заказал пять сортов пива и выпил их. Потом я пообщался с ним, и он рассказал, что сбежал и нуждается в помощи. У него были длинные волосы, грязная борода, носил старую одежду и выглядел растерянным. Он сказал, что никогда не ходил в школу и не был у парикмахера девять лет. Он рассказал, что имеет братьев и сестер, которые жили на ферме. Сказал, что он старший и хочет покончить с тем стилем жизни, которым они живут", - рассказал владелец бара Крис Вестербек.

Мужчина вызвал полицию, правоохранители отправились на отдаленную ферму и провели там обыск. Они обнаружили скрытую лестницу за шкафом в гостиной, которая вела вниз в подвальное помещение, где жила семья.

Село Райнерволд имеет населения менее трех тысяч человек. Ферма семьи расположена недалеко от села и дойти до нее можно, перейдя мост через канал.

Хозяйство семьи, которое частично спрятанное за рощей, также имело большой участок для выращивания овощей и козу.

Сосед семьи рассказал местным СМИ, что видел на ферме только одного мужчину и детей, также там были гуси и собака.

Один репортер опубликовал изображение фермерского дома, сказав, что его попросили держаться на расстоянии.

