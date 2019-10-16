В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале на ферме

Иллюстративное фото (twitter.com/IntoBits)

Старший сын фермера убежал и пришел в местный паб просить о помощи

В Нидерландах полиция нашла 58-летнего мужчину и его шестерых детей в возрасте 16-25 лет, которые провели девять лет в подвале в ожидании "конца света". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Украина.

Семья проживала на ферме в северной провинции Дренте.

Об этом случае стало известно после того, как в бар в селе Райнерволд зашел старший сын фермера.

Он выглядел растерянным, а после выпитого пива, он рассказал о себе и попросил помощи.

"Он заказал пять сортов пива и выпил их. Потом я пообщался с ним, и он рассказал, что сбежал и нуждается в помощи. У него были длинные волосы, грязная борода, носил старую одежду и выглядел растерянным. Он сказал, что никогда не ходил в школу и не был у парикмахера девять лет. Он рассказал, что имеет братьев и сестер, которые жили на ферме. Сказал, что он старший и хочет покончить с тем стилем жизни, которым они живут", - рассказал владелец бара Крис Вестербек.

Мужчина вызвал полицию, правоохранители отправились на отдаленную ферму и провели там обыск. Они обнаружили скрытую лестницу за шкафом в гостиной, которая вела вниз в подвальное помещение, где жила семья.

Село Райнерволд имеет населения менее трех тысяч человек. Ферма семьи расположена недалеко от села и дойти до нее можно, перейдя мост через канал.

Хозяйство семьи, которое частично спрятанное за рощей, также имело большой участок для выращивания овощей и козу.

Сосед семьи рассказал местным СМИ, что видел на ферме только одного мужчину и детей, также там были гуси и собака.

Один репортер опубликовал изображение фермерского дома, сказав, что его попросили держаться на расстоянии.

Hier zat klaarblijkelijk een gezin ondergedoken, wachtende op het einde der tijden. Ligt aan een kanaal, paar kilometer buiten het dorp. Volop onderzoek. We worden op afstand gehouden. #bizar #Ruinerwold pic.twitter.com/dUDY8D74cR — Mark Mensink (@IntoBits) October 15, 2019

This has been dominating Dutch news all day. The farm in #Ruinerwold had it's own kitchen garden



The owner fell ill years ago and was in bed. There was a now 58 year old Austrian handyman called Jozef who did some shopping



When they arrived 9 years ago they built fences pic.twitter.com/zSeuq9flBA — Seimen Burum (@SeimenBurum) October 15, 2019

Владелец фермы был арестован после того, как отказался сотрудничать с копами. Полицейские признаются, что до сих пор имеют много вопросов без ответов в этом деле. Дом фермы и прилегающие территории были огорожены ограничительной лентой. Пока непонятно, что случилось с матерью детей.

Напомним, ранее украинский ученый прогнозирует, что конец света наступит примерно через 150 миллионов лет. Но к тому времени человечество и все живое на планете уже исчезнет.

РБК-Украина писало, что в Нидерландах 12 октября на климатической акции протеста задержали 130 демонстрантов, которые блокировали движение по улицам Амстердама.