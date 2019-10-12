ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Нидерландах произошли задержания во время климатического протеста

Новости » Происшествия    12.10.2019 - 19:48
В Нидерландах произошли задержания во время климатического протеста
Фото: климатический протест в Амстердаме (twitter.com / jacobsteinSA)

Протестующие перекрывали движение вблизи исторического моста

В Нидерландах 12 октября на климатической акции протеста задержали 130 демонстрантов, которые блокировали движение по улицам Амстердама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, сегодня в центральной части Амстердама прошла климатическая акция протеста, организованная движением Extinction Rebellion. Несколько сотен активистов вышли на улицы города вблизи одного из исторических мостов. Протестующие требовали немедленных действий в борьбе с изменениями климата.

Отмечается, что демонстранты пытались перекрыть движение по центральным улицам и не реагировали на призывы правоохранителей. После этого полиция прибегла к задержанию климатических протестующих. Всего были задержаны 130 участников акции.

Напомним, 20 сентября по всему миру прошли климатические акции протеста, участники которых призвали правительства своих стран принять все необходимые меры для борьбы с изменением климата. Сотни митингов прошли по всей Европе, в том числе в Чехии, Германии, Великобритании и Польше.

Также РБК-Украина писало, что в апреле в британской столице Лондоне состоялись массовые акции протеста против изменений климата. Демонстранты требовали сократить выбросы в воздух и объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение в Британии. Тогда правоохранители задержали более 1 тыс. протестующих.

В Гонконге митингующие подожгли станцию метро Правительство Эквадора покинуло столицу из-за протестов
Новости Украины климатпротестНидерландыАмстердам
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь