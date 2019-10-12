В Нидерландах произошли задержания во время климатического протеста

Фото: климатический протест в Амстердаме (twitter.com / jacobsteinSA)

Протестующие перекрывали движение вблизи исторического моста

В Нидерландах 12 октября на климатической акции протеста задержали 130 демонстрантов, которые блокировали движение по улицам Амстердама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, сегодня в центральной части Амстердама прошла климатическая акция протеста, организованная движением Extinction Rebellion. Несколько сотен активистов вышли на улицы города вблизи одного из исторических мостов. Протестующие требовали немедленных действий в борьбе с изменениями климата.

Отмечается, что демонстранты пытались перекрыть движение по центральным улицам и не реагировали на призывы правоохранителей. После этого полиция прибегла к задержанию климатических протестующих. Всего были задержаны 130 участников акции.

Напомним, 20 сентября по всему миру прошли климатические акции протеста, участники которых призвали правительства своих стран принять все необходимые меры для борьбы с изменением климата. Сотни митингов прошли по всей Европе, в том числе в Чехии, Германии, Великобритании и Польше.

Также РБК-Украина писало, что в апреле в британской столице Лондоне состоялись массовые акции протеста против изменений климата. Демонстранты требовали сократить выбросы в воздух и объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение в Британии. Тогда правоохранители задержали более 1 тыс. протестующих.