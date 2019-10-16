ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Нідерландах сім'я дев'ять років чекала кінця світу у підвалі на фермі

Новини » В світі    16.10.2019 - 02:31
У Нідерландах сім'я дев'ять років чекала кінця світу у підвалі на фермі
Ілюстративне фото (twitter.com/IntoBits)

Старший син фермера втік і прийшов у місцевий паб просити про допомогу

В Нідерландах поліція знайшла 58-річного чоловіка та його шістьох дітей у віці 16-25 років, які провели дев'ять років у підвалі в очікуванні "кінця світу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Україна.

Родина проживала на фермі в північній провінції Дренте.

Про цей випадок стало відомо після того, як до бару в селі Райнерволд зайшов старший син фермера.

Він виглядав розгубленим, а після випитого пива розповів про себе та попросив допомоги.

"Він замовив п'ять сортів пива і випив їх. Потім я поспілкувався з ним, і він розповів, що втік і потребує допомоги. В нього було довге волосся, брудна борода, носив старий одяг і виглядав розгубленим. Він сказав, що ніколи не ходив до школи і не був у перукаря дев'ять років. Він розповів, що має братів і сестер, які жили на фермі. Сказав, що він найстарший і хоче покінчити з тим стилем життя, яким вони живуть", - розповів власник бару Кріс Вестербек.

Чоловік викликав поліцію, правоохоронці вирушили на віддалену ферму і провели там обшук. Вони виявили приховані сходи за шафою у вітальні, які вели вниз до підвального приміщення, де мешкала родина.

Село Райнерволд має населення менше трьох тисяч людей. Ферма родини розташована недалеко від села і дійти до неї можна, перетнувши міст через канал.

Господарство родини, яке частково заховане за гаєм, також мало велику ділянку для вирощування овочів та козу.

Сусід родини розповів місцевим ЗМІ, що бачив на фермі тільки одного чоловіка і дітей, також там були гуси і собака.

Один репортер опублікував зображення фермерського будинку, сказавши, що його попросили триматися на відстані.

Власник ферми був заарештований після того, як відмовився співпрацювати з копами. Поліцейські зізнаються, що досі мають багато запитань без відповідей у цій справі. Будинок ферми та прилеглі території були огороджені обмежувальною стрічкою. Наразі незрозуміло, що сталося з матір'ю дітей.

Нагадаємо, раніше український вчений прогнозує, що кінець світу настане приблизно через 150 мільйонів років. Але до того часу людство і все живе на планеті вже зникне.

Також РБК-Україна писало, що у Нідерландах 12 жовтня на кліматичній акції протесту затримали 130 демонстрантів, які блокували рух вулицями Амстердама.

У Нідерландах відбулися затримання під час кліматичного протесту У ВР сподіваються на розширення міжпарламентських відносин з Нідерландами
Новини України Нідерланди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся