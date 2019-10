У Нідерландах сім'я дев'ять років чекала кінця світу у підвалі на фермі

Старший син фермера втік і прийшов у місцевий паб просити про допомогу

В Нідерландах поліція знайшла 58-річного чоловіка та його шістьох дітей у віці 16-25 років, які провели дев'ять років у підвалі в очікуванні "кінця світу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Україна.

Родина проживала на фермі в північній провінції Дренте.

Про цей випадок стало відомо після того, як до бару в селі Райнерволд зайшов старший син фермера.

Він виглядав розгубленим, а після випитого пива розповів про себе та попросив допомоги.

"Він замовив п'ять сортів пива і випив їх. Потім я поспілкувався з ним, і він розповів, що втік і потребує допомоги. В нього було довге волосся, брудна борода, носив старий одяг і виглядав розгубленим. Він сказав, що ніколи не ходив до школи і не був у перукаря дев'ять років. Він розповів, що має братів і сестер, які жили на фермі. Сказав, що він найстарший і хоче покінчити з тим стилем життя, яким вони живуть", - розповів власник бару Кріс Вестербек.

Чоловік викликав поліцію, правоохоронці вирушили на віддалену ферму і провели там обшук. Вони виявили приховані сходи за шафою у вітальні, які вели вниз до підвального приміщення, де мешкала родина.

Село Райнерволд має населення менше трьох тисяч людей. Ферма родини розташована недалеко від села і дійти до неї можна, перетнувши міст через канал.

Господарство родини, яке частково заховане за гаєм, також мало велику ділянку для вирощування овочів та козу.

Сусід родини розповів місцевим ЗМІ, що бачив на фермі тільки одного чоловіка і дітей, також там були гуси і собака.

Один репортер опублікував зображення фермерського будинку, сказавши, що його попросили триматися на відстані.

