У Нідерландах розповіли, скільки триватиме навчання українців на F-16

Навчання українських пілотів та техніків на винищувачах F-16 може тривати 6-8 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що процес навчання на винищувачах F-16 тривалий, та він може тягнутися дуже довго, адже Україні потрібно літаки для війни. Проте, за її словами, необхідно робити все правильно.

"Треба, щоб льотчики знали, як пілотувати та воювати на цих літаках. Вам необхідні техніки для обслуговування винищувачів. Вам треба знати як використовувати озброєння F-16. За нашими оцінками, на це піде від 6 до 8 місяців, щоб підготувати ці команди", - сказала вона.

При цьому Оллонґрен зазначила, що якщо все вийде, то процес проходитиме значно швидше, ніж це займає в інших країн.

Міністр оборони також додала, що Нідерланди взяли на себе зобов'язання передати Україні літаки настільки швидко, наскільки це можливо.

F-16 для України

18 серпня ЗМІ повідомили, що США схвалили передачу Україні літаків F-16 з Данії та Нідерландів. Україна отримає винищувачі після завершення навчання пілотів.

Зазначимо, що Данія вже почала навчання восьми українських пілотів на F-16. А США розпочнуть навчання найближчим часом.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.

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