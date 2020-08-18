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В Нидерландах расследуют возможный шпионаж за военным атташе РФ

Вторник 18 августа 2020 14:58
В Нидерландах расследуют возможный шпионаж за военным атташе РФ
Фото: полиция (rtlnieuws.nl)
Автор: Андрей Козловский

МИД России вызвал временную поверенную в делах Нидерландов в связи с найденной аппаратурой слежения

Министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в ведомство поступила информация о найденной аппаратуре слежения в автомобиле военного атташе РФ. Полиция начала расследование.

Об этом сообщает NOS.

Дополнительных подробностей дела министр не привела, учитывая продолжающееся расследование.

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Нидерландов в связи с находкой. Там заявили, что установка шпионского оборудования на автомобиле российского дипломата не идет на пользу и без того сложным отношениям с Нидерландами.

Оллонгрен заявила, что у Нидерландов своя "история с Россией" из-за катастрофы MH17.

"Я думаю, что это всегда играет определенную роль в наших отношениях с Россией", - отметила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Нидерландах были задержаны и высланы в РФ два российских шпиона.

Также полицейская служба безопасности Норвегии задержала мужчину, подозреваемого в передаче России данных государственной важности.

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