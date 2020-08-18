У Нідерландах розслідують можливе шпигунство за військовим аташе РФ

Фото: поліція (rtlnieuws.nl)

МЗС Росії викликало тимчасову повірену у справах Нідерландів у зв'язку зі знайденою апаратурою стеження

Міністр внутрішніх справ Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що у відомство надійшла інформація щодо знайденої апаратури стеження в автомобілі військового аташе РФ. Поліція почала розслідування.

Про це повідомляє NOS.

Додаткових подробиць справи міністр не навела з огляду на триваюче розслідування.

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасову повірену у справах Нідерландів у зв'язку зі знахідкою. Там заявили, що установка шпигунського обладнання на автівці російського дипломата не йде на користь і без того складним відносинам з Нідерландами.

Оллонгрен заявила, що у Нідерландів своя "історія з Росією" через катастрофу MH17.

"Я думаю, що це завжди відіграє певну роль у наших відносинах з Росією", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Нідерландах були затримані і вислані до РФ два російських шпигуна.

Також поліцейська служба безпеки Норвегії затримала чоловіка, підозрюваного в передачі Росії даних державної важливості.