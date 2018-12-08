У Нідерландах на протести вийшли сотні "жовтих жилетів"

Фото: протести "жовтих жилетах" в Нідерландах

Акції протесту проходять в Гаазі, Роттердамі, Амстердамі, Маастрихт, Ейндховені та Алкмар

В Нідерландах відразу в декількох містах слідом за Францією та Бельгією також проходять акції "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Як повідомляється, акції проходять в Гаазі, Роттердамі, Амстердамі, Маастрихт, Ейндховені та Алкмар.

В Гаазі мітингувальникам поліція перекрила доступ до Бінненхофу, в якому знаходяться Генеральні штати (парламент Нідерландів) і резиденція прем'єр-міністра, зате проводити демонстрацію було запропоновано на площі поруч з Бінненхоф.

Наголошується, що у всіх містах акції не численні. На жилетах різні написи: на одних - невдоволення політикою уряду, інші вимагають доступну медицину і освіту, зменшення податків та покращення рівня життя.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, у Франції під час масових акцій протесту "жовтих жилетах", які виступають проти підвищення цін на паливо, правоохоронці затримали близько 700 осіб, з них 575 в Парижі.

Пізніше стало відомо, що в результаті протистояння "жовтих жилетів" з поліцією за попередніми даними було поранено близько 30 осіб.

Також акції протестів за участю "жовтих жилетів" проходять сьогодні в Брюсселі. РБК-Україна писало про сутички демонстрантів з поліцією. Всього в акції взяли участь близько 500 чоловік.