В Нідерландах "пролетіли" ультраправі: їх впевнено обійшла проєвропейська партія

Ілюстративне фото: результати виборів у Нідерландах стали неочікуваними (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У Нідерландах за попередніми підрахунками найбільшу кількість голосів на парламентських виборах здобуває ліберальна партія D66. Ультраправа Партія свободи (PVV), головний суперник, значно відстає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Видання посилається на дані підрахунку голосів, які показало агентство ANP. Зазначається, що попри те, що підраховані ще не всі голоси, D66 за лідерством Роба Джеттена виривається вперед. А найближчий суперник, Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса наздогнати їх вже не може.

Агентство зробило висновки на аналізі результатів, переданих муніципалітетами. Наразі тільки один з них, муніципалітет Венрей, не оприлюднив підрахунки голосів. При цьому також не порахували голоси, надіслані з-за кордону.

Якщо висновки вірні, то D66 та PVV отримають однакову кількість місць у парламенті країни - по 26. Є ймовірність, що перша партія отримає ще одне додаткове місце, оскільки зараз обганяє суперника на 15 тисяч голосів. За законодавством Нідерландів, партія, яка набере найбільшу кількість голосів, отримає можливість формувати коаліцію.

Вибори у Нідерландах: що відомо

Вибори, які відбулися 29 жовтня, пройшли з доволі великим розмахом: було відчинено понад 9000 виборчих дільниць, а за кордоном голосували понад 150 тисяч підданих Нідерландів.

За попередніми підрахунками результатів дострокових виборів у нижню палату парламенту Нідерландів неочікувано виявилося, що лідирують одразу дві партії - праворадикальна PVV та проєвропейський рух "Демократи-66" (D66).

Особливості парламентських виборів у Нідерландах в тому, що там діє ледве не найнижчий виборчий поріг у світі - 0,67% голосів виборців. Офіційно вважається, що для отримання монобільшості в парламенті партія повинна отримати 76 місць зі 150. Однак в реальності це неможливо через велику кількість фракцій. Саме тому частіше за все партії формують коаліцію.

