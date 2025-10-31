В Нідерландах "пролетіли" ультраправі: їх впевнено обійшла проєвропейська партія

У Нідерландах за попередніми підрахунками найбільшу кількість голосів на парламентських виборах здобуває ліберальна партія D66. Ультраправа Партія свободи (PVV), головний суперник, значно відстає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Видання посилається на дані підрахунку голосів, які показало агентство ANP. Зазначається, що попри те, що підраховані ще не всі голоси, D66 за лідерством Роба Джеттена виривається вперед. А найближчий суперник, Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса наздогнати їх вже не може.
Агентство зробило висновки на аналізі результатів, переданих муніципалітетами. Наразі тільки один з них, муніципалітет Венрей, не оприлюднив підрахунки голосів. При цьому також не порахували голоси, надіслані з-за кордону.
Якщо висновки вірні, то D66 та PVV отримають однакову кількість місць у парламенті країни - по 26. Є ймовірність, що перша партія отримає ще одне додаткове місце, оскільки зараз обганяє суперника на 15 тисяч голосів. За законодавством Нідерландів, партія, яка набере найбільшу кількість голосів, отримає можливість формувати коаліцію.
Вибори, які відбулися 29 жовтня, пройшли з доволі великим розмахом: було відчинено понад 9000 виборчих дільниць, а за кордоном голосували понад 150 тисяч підданих Нідерландів.
За попередніми підрахунками результатів дострокових виборів у нижню палату парламенту Нідерландів неочікувано виявилося, що лідирують одразу дві партії - праворадикальна PVV та проєвропейський рух "Демократи-66" (D66).
Особливості парламентських виборів у Нідерландах в тому, що там діє ледве не найнижчий виборчий поріг у світі - 0,67% голосів виборців. Офіційно вважається, що для отримання монобільшості в парламенті партія повинна отримати 76 місць зі 150. Однак в реальності це неможливо через велику кількість фракцій. Саме тому частіше за все партії формують коаліцію.