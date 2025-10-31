В Нідерландах "пролетіли" ультраправі: їх впевнено обійшла проєвропейська партія

Видання посилається на дані підрахунку голосів, які показало агентство ANP. Зазначається, що попри те, що підраховані ще не всі голоси, D66 за лідерством Роба Джеттена виривається вперед. А найближчий суперник, Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса наздогнати їх вже не може.

Агентство зробило висновки на аналізі результатів, переданих муніципалітетами. Наразі тільки один з них, муніципалітет Венрей, не оприлюднив підрахунки голосів. При цьому також не порахували голоси, надіслані з-за кордону.

Якщо висновки вірні, то D66 та PVV отримають однакову кількість місць у парламенті країни - по 26. Є ймовірність, що перша партія отримає ще одне додаткове місце, оскільки зараз обганяє суперника на 15 тисяч голосів. За законодавством Нідерландів, партія, яка набере найбільшу кількість голосів, отримає можливість формувати коаліцію.