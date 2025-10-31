В Нидерландах "пролетели" ультраправые: их уверенно обошла проевропейская партия

В Нидерландах по предварительным подсчетам наибольшее количество голосов на парламентских выборах получает либеральная партия D66. Ультраправая Партия свободы (PVV), главный соперник, значительно отстает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Издание ссылается на данные подсчета голосов, которые показало агентство ANP. Отмечается, что несмотря на то, что подсчитаны еще не все голоса, D66 за лидерством Роба Джеттена вырывается вперед. А ближайший соперник, Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса догнать их уже не может.
Агентство сделало выводы на анализе результатов, переданных муниципалитетами. Пока только один из них, муниципалитет Венрей, не обнародовал подсчеты голосов. При этом также не посчитали голоса, присланные из-за рубежа.
Если выводы верны, то D66 и PVV получат одинаковое количество мест в парламенте страны - по 26. Есть вероятность, что первая партия получит еще одно дополнительное место, поскольку сейчас обгоняет соперника на 15 тысяч голосов. По законодательству Нидерландов, партия, которая наберет наибольшее количество голосов, получит возможность формировать коалицию.
Выборы, которые состоялись 29 октября, прошли с довольно большим размахом: было открыто более 9000 избирательных участков, а за рубежом голосовали более 150 тысяч подданных Нидерландов.
По предварительным подсчетам результатов досрочных выборов в нижнюю палату парламента Нидерландов неожиданно оказалось, что лидируют сразу две партии - праворадикальная PVV и проевропейское движение "Демократы-66" (D66).
Особенности парламентских выборов в Нидерландах в том, что там действует чуть ли не самый низкий избирательный порог в мире - 0,67% голосов избирателей. Официально считается, что для получения монобольшинства в парламенте партия должна получить 76 мест из 150. Однако в реальности это невозможно из-за большого количества фракций. Именно поэтому чаще всего партии формируют коалицию.