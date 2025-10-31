В Нидерландах "пролетели" ультраправые: их уверенно обошла проевропейская партия

Издание ссылается на данные подсчета голосов, которые показало агентство ANP. Отмечается, что несмотря на то, что подсчитаны еще не все голоса, D66 за лидерством Роба Джеттена вырывается вперед. А ближайший соперник, Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса догнать их уже не может.

Агентство сделало выводы на анализе результатов, переданных муниципалитетами. Пока только один из них, муниципалитет Венрей, не обнародовал подсчеты голосов. При этом также не посчитали голоса, присланные из-за рубежа.

Если выводы верны, то D66 и PVV получат одинаковое количество мест в парламенте страны - по 26. Есть вероятность, что первая партия получит еще одно дополнительное место, поскольку сейчас обгоняет соперника на 15 тысяч голосов. По законодательству Нидерландов, партия, которая наберет наибольшее количество голосов, получит возможность формировать коалицию.