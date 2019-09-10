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В Нидерландах произошла стрельба, есть жертвы

Новости » Происшествия    10.09.2019 - 08:19
В Нидерландах произошла стрельба, есть жертвы
Фото: место происшествия (twitter.com/Politie_Rdam)

В стрельбе погибли три человека, еще один - тяжело ранен

В Нидерландах в городе Дордрехт произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще один - серьезно ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Роттердама.

Как сообщается, стрельба произошла в в одном из жилых домов. Среди погибших мужчина и двое детей, ранена женщина.

Погибший мужчина и пострадавшая женщина находились в разводе. Причиной инцидента могла стать семейная ссора.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 6 сентября неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном троллейбусе на улице Федорова. Как сообщалось, между двумя пассажирами троллейбуса возник конфликт, который перерос в потасовку. Один из участников конфликта достал пистолет и открыл стрельбу в сторону другого, после чего вышел из салона транспорта и несколько раз выстрелил в еще одного мужчину.

Кроме того, в штате Алабама Соединенных Штатов Америки 14-летний подросток расстрелял пятерых членов своей семьи. В результате стрельбы трое погибли на месте, а два человека скончались уже в реанимации. Среди расстрелянных было трое детей. Мотивы убийства пока не называются.

Также 15 августа в штате Алабама произошла стрельба вблизи университета. Тогда сообщалось о двух смертельно раненых и еще двух пострадавших. Пострадавшие находились в тяжелом состоянии. По данным ректора, стрельба произошла не на территории университетского кампуса, а возле зданий неподалеку.

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