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В США подросток расстрелял пятерых членов своей семьи

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 15:06
В США подросток расстрелял пятерых членов своей семьи
Фото: полиция на месте происшествия (CNN)

Среди расстрелянных было трое детей

В штате Алабама (США) 14-летний подросток расстрелял пятерых членов своей семьи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В результате стрельбы трое погибли на месте, а два человека скончались уже в реанимации. Среди расстрелянных было трое детей. Мотивы убийства пока не называются.

Юношу задержали, он уже признался в содеянном. Отмечается, что подросток участвовал в поиске пистолета, который он выбросил после совершения преступления.

Напомним, 31 августа в американском штате Алабама произошла стрельба после футбольного матча школьных команд, в результате чего были ранены по меньшей мере 10 человек, среди которых 8 подростков в возрасте от 15 до 18 лет.

15 августа в штате Алабама произошла стрельба вблизи университета. Тогда сообщалось о двух смертельно раненых и еще двух пострадавших. Пострадавшие находились в тяжелом состоянии. По данным ректора, стрельба произошла не на территории университетского кампуса, а возле зданий неподалеку.

РБК-Украина также писало, что в Соединенных Штатах задержали трех человек, которых подозревают в подготовке массовых расстрелов. В ходе обысков дома одного из подозреваемых правоохранители обнаружили несколько видов оружия, в том числе пистолет, винтовка, прицел с лазером, патроны, бронежилет, шлем и другое тактическое снаряжение. Также тайники с оружием были обнаружены и в других задержанных.

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