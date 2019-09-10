У Нідерландах сталася стрілянина, є жертви

Фото: місце події (twitter.com/Politie_Rdam)

У стрілянині загинули три людини, ще один - важко поранений

В Нідерландах у місті Дордрехт сталася стрілянина, в результаті якої загинули три людини, ще один - важко поранений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Роттердама.

Як повідомляється, стрілянина сталася в одному з житлових будинків. Серед загиблих-чоловік і двоє дітей, поранена жінка.

Загиблий і постраждала жінка перебували в розлученні. Причиною інциденту могла стати сімейна сварка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 вересня невідомий чоловік влаштував стрілянину в столичному тролейбусі на вулиці Федорова. Як повідомлялося, між двома пасажирами тролейбуса виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників конфлікту дістав пістолет і відкрив стрілянину в бік іншого, після чого вийшов із салону транспорту і кілька разів вистрілив у ще одного чоловіка.

Крім того, в штаті Алабама Сполучених Штатів Америки 14-річний підліток розстріляв п'ятьох членів своєї сім'ї. В результаті стрілянини троє загинули на місці, а дві людини померли вже в реанімації. Серед розстріляних було троє дітей. Мотиви вбивства поки не називаються.

Також 15 серпня в штаті Алабама сталася стрілянина поблизу університету. Тоді повідомлялося про двох смертельно поранених і ще двох потерпілих. Постраждалі перебували у важкому стані. За даними ректора, стрілянина сталася не на території університетського кампусу, а біля будинків неподалік.