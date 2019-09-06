В Киеве произошла стрельба в троллейбусе, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двое мужчин получили огнестрельные ранения

В пятницу, 6 сентября, неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном троллейбусе на улице Федорова, в результате чего пострадали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По предварительным данным правоохранителей, между двумя пассажирами троллейбуса возник конфликт, который перерос в потасовку. Один из участников конфликта достал пистолет и открыл стрельбу в сторону другого, после чего вышел из салона транспорта и несколько раз выстрелил в еще одного мужчину. Совершив правонарушение злоумышленник скрылся с места происшествия.

Отмечается, что в результате стрельбы огнестрельные ранения получили двое мужчин в возрасте 28 и 43 лет. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

"По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения", - рассказали в полиции.

Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296, а именно - хулиганство. Правонарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове мужчина в состоянии алкогольного опьянения на улице угрожал прохожим пистолетом. Мужчину задержали правоохранители, ему грозит уголовная ответственность по ч. 4 ст.296 УК (хулиганство, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия).