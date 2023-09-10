UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Нідерландах поліція водометами розігнала багатотисячний мітинг: затримали 2 400 осіб

Фото: в Нідерландах поліція водометами розігнала кліматичний мітинг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Нідерландах понад 10 тисяч людей вийшли на мітинг і перекрили головну транспортну артерію. Поліція застосувала подомети проти протестувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тисячі людей вийшли на кліматичний протест із вимогою припинити державні субсидії для промисловості, яка працює на викопному паливі. Стверджується, що мітингувальники заблокували центральне шосе A12.

Стверджується, що протестувальники проігнорували попередження влади не блокувати головну транспортну артерію. Поліція заявила, що затримала 2400 осіб. 

В Extinction Rebellion, які є організаторами протесту стверджують, що продовжуватимуть проводити подібні акції доки уряд Нідерландів не припинить використовувати державні кошти для субсидування нафтової та газової промисловості.

Кліматичні мітинги Extinction Rebellion

9 вересня було перервано півфінальний матч Відкритого чемпіонату США з тенісу через акцію кліматичних активістів Extinction Rebellion. Троє людей влаштували протест на верхньому ярусі тенісної арени. Організатори змушені були перервати матч на 49 хвилин. 

На початку березня в Гаазі поліція затримала близько 700 учасників кліматичного протесту Extinction Rebellion, які заблокували автомагістраль A12. Правоохоронці також задіяли водомети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мітинг