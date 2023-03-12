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В Гаазі поліція жорстко розігнала мітинг екоактивістів: затримали 700 людей

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Гаага, Неділя 12 березня 2023 05:19
В Гаазі поліція жорстко розігнала мітинг екоактивістів: затримали 700 людей Фото: в Гаазі на протесті затримали 700 екоактивістів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У нідерландській Гаазі затримали близько 700 учасників кліматичного протесту Extinction Rebellion, які перекрили автомагістраль A12, що зв'язує місто з іншими населеними пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Демонстранти кілька годин блокували дорогу, починаючи з полудня, незважаючи на заборону. Поліція закликала активістів піти, але деякі з них ігнорували це. Після кількох закликів правоохоронці задіяли водомети. Активісти, які залишилися, озброїлися дощовиками та парасольками.

Демонстрантів, які не відповіли на заклики поліції, доправили до поліцейської дільниці міськими автобусами. Окрім того, муніципалітет надав активістам можливість пройти медичний огляд і висушити одяг після водометів.

Мер Гааги заявив, що йому "сумний" той факт, що довелося задіяти водомети.

Нагадаємо, що 7 березня в Парижі на мітингаг проти пенсійної реформи затримали більше 10 людей.

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