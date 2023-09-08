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"Кінець викопному паливу" та приклеєні ступні. Екоактивісти перервали півфінал US Open

Нью-Йорк, П'ятниця 08 вересня 2023 12:59
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"Кінець викопному паливу" та приклеєні ступні. Екоактивісти перервали півфінал US Open Фото: Протестувальники привернули увагу до глобального потепління (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Півфінальний матч Відкритого чемпіонату США з тенісу між американкою Корі Гауфф і Кароліною Муховою з Чехії довелося зупинити майже на годину через акцію кліматичних активістів на трибунах Стадіону Артура Еша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

На старті другої партії поєдинку тріо екологічних активістів влаштували акцію протесту на верхньому ярусі тенісної арени. Організатори змушені були перервати матч на 49 хвилин.

Протестувальники належать до руху Extinction Rebellion. Своєю акцією вони спробували привернути суспільну увагу до проблеми глобального потепління, спровокованої зокрема викопним паливом. Ус троє одягли футболки з написом End Fossil Fuels ("Кінець викопному паливу"), а один із активістів навіть приклеїв ступні до підлоги.

Служба безпеки US Open витратила майже 50 хвилин, щоб припинити протест екоактивістів. Зрештою, їх вивели зі стадіону та передали до рук поліції Нью-Йорка. Наразі невідомо, за якою статею протестувальникам висунуть звинувачення.

Речник Extinction Rebellion Майлз Грант після акції розповів, що зміна клімату впливає і на спорт. Він зауважив, що кожного року середня температура на престижних тенісних турнірах зростає, збільшуючи небезпеку для спортсменів і вболівальників. Середня температура на US Open цьогоріч – на 10 градусів вища за норму.

До слова, американка Гауфф переграла Мухову в двох сетах і зустрінеться зі Сабаленко у фіналі.

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