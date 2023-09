"Кінець викопному паливу" та приклеєні ступні. Екоактивісти перервали півфінал US Open

На старті другої партії поєдинку тріо екологічних активістів влаштували акцію протесту на верхньому ярусі тенісної арени. Організатори змушені були перервати матч на 49 хвилин.

Протестувальники належать до руху Extinction Rebellion. Своєю акцією вони спробували привернути суспільну увагу до проблеми глобального потепління, спровокованої зокрема викопним паливом. Ус троє одягли футболки з написом End Fossil Fuels ("Кінець викопному паливу"), а один із активістів навіть приклеїв ступні до підлоги.

Служба безпеки US Open витратила майже 50 хвилин, щоб припинити протест екоактивістів. Зрештою, їх вивели зі стадіону та передали до рук поліції Нью-Йорка. Наразі невідомо, за якою статею протестувальникам висунуть звинувачення.

Речник Extinction Rebellion Майлз Грант після акції розповів, що зміна клімату впливає і на спорт. Він зауважив, що кожного року середня температура на престижних тенісних турнірах зростає, збільшуючи небезпеку для спортсменів і вболівальників. Середня температура на US Open цьогоріч – на 10 градусів вища за норму.

Three climate protesters who were calling for an end to fossil fuels delayed the U.S. Open match between Coco Gauff and Karolina Muchova by nearly an hour early in the second set. One protester even glued his feet to the floor causing them to be pried up.#USOpen #USOpen2023 pic.twitter.com/BwM6F2jVGK