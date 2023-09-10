В Нидерландах полиция водометами разогнала многотысячный митинг: задержали 2400 человек

Тысячи людей вышли на климатический протест с требованием прекратить государственные субсидии для промышленности, работающей на ископаемом топливе. Утверждается, что митингующие заблокировали центральное шоссе A12.

Утверждается, что протестующие проигнорировали предупреждение властей не блокировать главную транспортную артерию. Полиция заявила, что задержала 2400 человек.

В Extinction Rebellion, которые являются организаторами протеста, утверждают, что будут продолжать проводить подобные акции, пока правительство Нидерландов не прекратит использовать государственные средства для субсидирования нефтяной и газовой промышленности.

Климатические митинги Extinction Rebellion

9 сентября был прерван полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису из-за акции климатических активистов Extinction Rebellion. Три человека устроили протест на верхнем ярусе теннисной арены. Организаторы были вынуждены прервать матч на 49 минут.

В начале марта в Гааге полиция задержала около 700 участников климатического протеста Extinction Rebellion, заблокировавших автомагистраль A12. Правоохранители также задействовали водометы.