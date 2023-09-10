RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Нидерландах полиция водометами разогнала многотысячный митинг: задержали 2400 человек

Фото: в Нидерландах полиция водометами разогнала климатический митинг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Нидерландах более 10 тысяч человек вышли на митинг и перекрыли главную транспортную артерию. Полиция применила подометы против протестующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тысячи людей вышли на климатический протест с требованием прекратить государственные субсидии для промышленности, работающей на ископаемом топливе. Утверждается, что митингующие заблокировали центральное шоссе A12.

Утверждается, что протестующие проигнорировали предупреждение властей не блокировать главную транспортную артерию. Полиция заявила, что задержала 2400 человек.

В Extinction Rebellion, которые являются организаторами протеста, утверждают, что будут продолжать проводить подобные акции, пока правительство Нидерландов не прекратит использовать государственные средства для субсидирования нефтяной и газовой промышленности.

Климатические митинги Extinction Rebellion

9 сентября был прерван полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису из-за акции климатических активистов Extinction Rebellion. Три человека устроили протест на верхнем ярусе теннисной арены. Организаторы были вынуждены прервать матч на 49 минут.

В начале марта в Гааге полиция задержала около 700 участников климатического протеста Extinction Rebellion, заблокировавших автомагистраль A12. Правоохранители также задействовали водометы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Митинг