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В Нидерландах подтвердили шесть случаев оспы обезьян

Фото: в Нидерландах обнаружили оспу обезьян у 6 людей (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Нидерландах медики установили шесть случаев оспы обезьян у людей, некоторые из которых побывали на фестивале Darklands в Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

Медики продолжают изучать новые образцы, чтобы как можно более оперативно выявлять новые случаи, и снижать вероятность дальнейшего распространения.

Во всех шести случаях обнаружения вируса речь шла о мужчинах, у которых были половые контакты с мужчинами. При этом врачи отмечают, что, хотя вирус может передаваться половым путем, это не венерическое заболевание и не зависит от сексуальной идентичности.

Оспа обезьян передается при контакте кожа к коже, а также при совместном использовании постельных принадлежностей. Вирус может попасть в организм через слизистую рта, носа или глаз, а также через открытые раны.

Сиптомы оспы обезьян

Люди с обезьяньей оспой болеют в среднем от 2 до 4 недель. У них часто, но не всегда, развивается лихорадка, мышечные боли и усталость. Затем на коже появляются бугорки, которые превращаются в волдыри.

Затем пузырьки подсыхают и образуют корки, которые медленно отпадают. Пока не отпадут все струпья, больной обезьяньей оспой заразен для других. На это может уйти до 2-4 недель. Вот почему людей с положительным результатом теста на оспу обезьян просят изолировать.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 100 больных на обезьянью оспу в Европе и Северной Америке.

Ранее в Минздраве Украины рассказали, как проявляется и передается человеку оспа обезьян.

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НидерландыОспа обезьян