В Нидерландах подтвердили шесть случаев оспы обезьян

Медики продолжают изучать новые образцы, чтобы как можно более оперативно выявлять новые случаи, и снижать вероятность дальнейшего распространения.

Во всех шести случаях обнаружения вируса речь шла о мужчинах, у которых были половые контакты с мужчинами. При этом врачи отмечают, что, хотя вирус может передаваться половым путем, это не венерическое заболевание и не зависит от сексуальной идентичности.

Оспа обезьян передается при контакте кожа к коже, а также при совместном использовании постельных принадлежностей. Вирус может попасть в организм через слизистую рта, носа или глаз, а также через открытые раны.

Сиптомы оспы обезьян

Люди с обезьяньей оспой болеют в среднем от 2 до 4 недель. У них часто, но не всегда, развивается лихорадка, мышечные боли и усталость. Затем на коже появляются бугорки, которые превращаются в волдыри.

Затем пузырьки подсыхают и образуют корки, которые медленно отпадают. Пока не отпадут все струпья, больной обезьяньей оспой заразен для других. На это может уйти до 2-4 недель. Вот почему людей с положительным результатом теста на оспу обезьян просят изолировать.