RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Нідерландах підтвердили шість випадків віспи мавп

Фото: у Нідерландах виявили віспу мавп у 6 людей (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Нідерландах медики встановили шість випадків віспи мавп у людей, деякі з яких побували на фестивалі Darklands в Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Національний інститут охорони здоров'я Нідерландів (RIVM).

Медики продовжують вивчати нові зразки, щоб якомога більш оперативно виявляти нові випадки, і знижувати ймовірність подальшого поширення.

У всіх шести випадках виявлення вірусу йшлося про чоловіків, у яких були статеві контакти з чоловіками. При цьому лікарі зазначають, що, хоча вірус може передаватися статевим шляхом, це не венеричне захворювання і не залежить від сексуальної ідентичності.

Віспа мавп передається при контакті шкіра до шкіри, а також при спільному використанні постільних речей. Вірус може потрапити в організм через слизову рота, носа або очей, а також через відкриті рани.

Сіптоми віспи мавп

Люди з мавпячою віспою хворіють в середньому від 2 до 4 тижнів. У них часто, але не завжди, розвивається лихоманка, м'язові болі і втома. Потім на шкірі з'являються горбки, які перетворюються в пухирі.

Потім бульбашки підсихають і утворюють кірки, які повільно відпадають. Поки не відпадуть всі струпи, хворий мавпячою віспою заразний для інших. На це може піти до 2-4 тижнів. Ось чому людей з позитивним результатом тесту на віспу мавп просять ізолювати.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала більше 100 хворих на мавпячу віспу в Європі та Північній Америці.

Раніше в МОЗ України розповіли, як проявляється і передається людині віспа мавп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НідерландиВіспа мавп