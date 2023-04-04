У Нідерландах пасажирський потяг врізався в кран: десятки поранених, виникла пожежа

Повідомляється, що внаслідок аварії кілька десятків людей отримали поранення. Бригади рятувальників прибули на місце події в селі Ворсхотен поблизу Гааги. За словами представників екстрених служб, деяким постраждалим надали допомогу на місці, але більшість доправили до лікарні.

Передній вагон нічного поїзда, що прямував з Лейдена до Гааги, після аварії зійшов з рейок і врізався в поле, другий вагон перекинувся, а третій – спалахнув. Пожежу оперативно ліквідували. Голландські залізниці повідомили, що поїзди між Лейденом та деякими районами Гааги тимчасово скасовано через аварію.