Нідерландським чиновникам заборонили використовувати TikTok на робочих телефонах

Нідерланди заборонять чиновникам встановлювати TikTok на урядові телефони. Державні служби негайно почнуть відмовляти чиновників від встановлення програми на свій телефон, і незабаром усі робочі телефони будуть налаштовані так, щоб дозволяти встановлення лише попередньо схвалених додатків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря МВС Нідерландів Олександри ван Хаффелен, яке наводить NL Times.

До списку попередньо схвалених програм не входять чутливі до шпигунства програми. Зазначається, що TikTok підпадає під цю категорію.

"У Нідерландах 140 000 чиновників та державних службовців. Представник МВС не змогла сказати, скільки з них використовують TikTok на державних телефонах", - йдеться у матеріалі.

Багато західних країн стурбовані TikTok, тому що популярний додаток для соціальних мереж належить китайській компанії Bytedance. Вони побоюються, що компанія поділиться даними TikTok з урядом Китаю.

Розвідувальна служба також нещодавно повідомила уряд, що програми, керовані країнами з наступальною кіберпрограмою, спрямованою проти інтересів Нідерландів і мають підвищений ризик шпигунства. Ван Хаффелен заявила, що уряд планує дозволяти встановлення лише попередньо схвалених додатків на телефони.