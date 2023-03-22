Завадили борсуки. У Нідерландах призупинили рух потягів за популярним маршрутом

У Нідерландах залізнична компанія ProRail призупинила популярний залізничний маршрут через те, що борсуки почали рити нори під коліями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ProRail .

Як йдеться у звіті компанії, 21 березня було призупинено рух поїздів між містами Ден Бош і Бокстел. Через те, що борсуки риють нори може просісти колія і тому безпеку руху потягів за цим маршрутом компанія гарантувати наразі не може.

Генеральний директор компанії ProRail Джон Воппен заявив: "Потрібно багато часу, щоб вирішити цю проблему, оскільки ми повинні отримати дозвіл від компетентного органу. Ми проводимо термінові консультації з Міністерством інфраструктури та водного господарства з цього приводу".

Борсуки в Нідерландах є захищеними тваринами, тому залізничні компанії повинні отримати дозвіл на їхнє переміщення або порушення їхнього середовища проживання, перш ніж починати ремонт пошкоджених колій.