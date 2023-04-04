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В Нидерландах пассажирский поезд врезался в кран: десятки раненых, возник пожар

Фото: в Нидерландах пассажирский поезд врезался в кран (twitter.com/OSINTMISCIF)
Автор: Константин Широкун

Сегодня утром, 4 апреля, в Нидерландах пассажирский поезд, в котором находились не менее 50 человек, сошел с рельсов после столкновения с краном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в результате аварии несколько десятков человек получили ранения. Бригады спасателей прибыли на место происшествия в деревне Ворсхотен недалеко от Гааги. По словам представителей экстренных служб, некоторым пострадавшим оказали помощь на месте, но большинство доставили в больницу.

Передний вагон ночного поезда, что следовал из Лейдена в Гаагу, после аварии сошел с рельсов и врезался в поле, второй вагон перевернулся, а третий – загорелся. Пожар оперативно ликвидировали. Голландские железные дороги сообщили, что поезда между Лейденом и некоторыми районами Гааги временно отменены из-за аварии.

Ранее мы писали, что в Нидерландах железнодорожная компания ProRail приостановила популярный железнодорожный маршрут из-за того, что барсуки начали рыть норы под путями.

Напомним, госслужащим Нидерландов запретили пользоваться мобильным приложением TikTok, которое может угрожать национальной безопасности.

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