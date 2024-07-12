У Нідерландах оштрафували компанію за допомогу РФ у будівництві Кримського мосту

Як повідомляє видання, компанію звинувачують у порушенні міжнародних торгових санкцій.

Компанія виплатила державі загальну суму 1 780 000 євро в межах позасудового врегулювання. Ця сума складається зі штрафу в розмірі 180 000 євро та позбавлення незаконно отриманої вигоди в розмірі 1 600 000 євро.

За даними розслідування, у 2015 та 2016 роках Dieseko Group продавала Росії установки та комплектуючі до них для будівництва Кримського мосту. Також компанія відправляла на об'єкт фахівців для надання технічної допомоги.

Це відбулося після того, як ЄС запровадив санкції проти Росії у червні 2014 року за окупацію Криму, що передбачали заборону на продаж товарів та надання послуг компаніям, фізичним та юридичним особам у Криму.

Видання також зазначає, що на початку вересня 2017 року в щоденній газеті De Gelderlander була опублікована стаття про участь голландських компаній у будівництві Кримського мосту.

За даними Служби державного обвинувачення, це повідомлення спонукало групу з питань прекурсорів, походження, стратегічних товарів, законодавства про санкції (команда POSS) митниці та Служби державного обвинувачення розпочати кримінальне розслідування щодо компаній, згаданих у статті.