ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Нідерландах оштрафували компанії, які допомагали РФ будувати Кримський міст

Нідерланди, П'ятниця 13 жовтня 2023 14:21
UA EN RU
У Нідерландах оштрафували компанії, які допомагали РФ будувати Кримський міст Фото: Кримський міст (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прокуратура Нідерландів оштрафувала чотири нідерландські компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС проти Росії в період з 2014 по 2017 рік. Вони допомагали країні-агресору в будівництві Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Як повідомляється, всім осіб були засуджені до громадських робіт на термін від 20 до 60 годин, а компанії повинні сплатити штрафи на загальну суму 160 тисяч євро.

За даними слідства, компанії постачали машини, запчастини та інші послуги для будівництва мосту через Керченську протоку. Одна з них отримала вигоду від постачання заборонених товарів та послуг на суму близько 71 тисячі євро. Цей незаконно отриманий прибуток конфіскувала нідерландська прокуратура.

"Кримський міст був побудований частково завдяки використанню голландських знань і досвіду", - зазначили в прокуратурі.

Які саме компанії порушили санкції проти Росії у прокуратурі не повідомили.

Нагадаємо, раніше німецьку компанію оштрафували на 1,3 мільйона євро за порушення санкцій ЄС. Вона доставила до Росії машину, яка використовувалася для будівництва Кримського мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крымский мост Санкції проти Росії
NEWS
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну