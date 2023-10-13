У Нідерландах оштрафували компанії, які допомагали РФ будувати Кримський міст

Прокуратура Нідерландів оштрафувала чотири нідерландські компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС проти Росії в період з 2014 по 2017 рік. Вони допомагали країні-агресору в будівництві Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

Як повідомляється, всім осіб були засуджені до громадських робіт на термін від 20 до 60 годин, а компанії повинні сплатити штрафи на загальну суму 160 тисяч євро.

За даними слідства, компанії постачали машини, запчастини та інші послуги для будівництва мосту через Керченську протоку. Одна з них отримала вигоду від постачання заборонених товарів та послуг на суму близько 71 тисячі євро. Цей незаконно отриманий прибуток конфіскувала нідерландська прокуратура.

"Кримський міст був побудований частково завдяки використанню голландських знань і досвіду", - зазначили в прокуратурі.

Які саме компанії порушили санкції проти Росії у прокуратурі не повідомили.