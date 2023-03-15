У Німеччині оштрафували компанію, яка допомагала РФ будувати Кримський міст
Німецька компанія має сплатити штраф у розмірі 1,3 мільйона євро за порушення санкцій ЄС. Вона доставила до Росії машину, яка використовувалася для будівництва Кримського мосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення окружного суду міста Кіль, яке приводить Tagesschau.
"Суд наклав штраф на особу, відповідальну за компанію у землі Шлезвіг-Гольштейн за порушення санкцій ЄС проти Росії. Прокуратура Кіля, яка подала заяву про накладення штрафу, повідомила про достатні підозри щодо порушення Закону про зовнішню торгівлю та платежі", - йдеться у матеріалі.
У прокуратурі раніше вже підтвердили, що розслідують справу щодо доставки тарана - так званого гідромолота - для будівництва Кримського мосту. Його можна використовувати для забивання паль у землю.
Також повідомляється, що співробітники компанії професійно супроводжували використання будівельного інструменту.
Нещодавно міністр економіки Німеччини Роберт Хабек повідомив, що Євросоюз планує ввести більш жорсткі заходи для боротьби з компаніями, які ухиляються від західних санкцій проти Росії.
Голова виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Александр Суботін підписав "угоду" з окупаційною владою Криму щодо співпраці. Міністерство закордонних справ України ініціює проти нього санкції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.