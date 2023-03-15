У Німеччині оштрафували компанію, яка допомагала РФ будувати Кримський міст

Німецька компанія має сплатити штраф у розмірі 1,3 мільйона євро за порушення санкцій ЄС. Вона доставила до Росії машину, яка використовувалася для будівництва Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення окружного суду міста Кіль, яке приводить Tagesschau.

"Суд наклав штраф на особу, відповідальну за компанію у землі Шлезвіг-Гольштейн за порушення санкцій ЄС проти Росії. Прокуратура Кіля, яка подала заяву про накладення штрафу, повідомила про достатні підозри щодо порушення Закону про зовнішню торгівлю та платежі", - йдеться у матеріалі.

У прокуратурі раніше вже підтвердили, що розслідують справу щодо доставки тарана - так званого гідромолота - для будівництва Кримського мосту. Його можна використовувати для забивання паль у землю.

Також повідомляється, що співробітники компанії професійно супроводжували використання будівельного інструменту.