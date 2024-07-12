В Нидерландах оштрафовали компанию за помощь РФ в строительстве Крымского моста

Как сообщает издание, компанию обвиняют в нарушении международных торговых санкций.

Компания выплатила государству общую сумму 1 780 000 евро в рамках внесудебного урегулирования. Эта сумма состоит из штрафа в размере 180 000 евро и лишения незаконно полученной выгоды в размере 1 600 000 евро.

По данным расследования, в 2015 и 2016 годах Dieseko Group продавала России установки и комплектующие к ним для строительства Крымского моста. Также компания отправляла на объект специалистов по оказанию технической помощи.

Это произошло после того, как ЕС ввел санкции против России в июне 2014 года за оккупацию Крыма, предусматривающие запрет на продажу товаров и оказание услуг компаниям, физическим и юридическим лицам в Крыму.

Издание также отмечает, что в начале сентября 2017 года в ежедневной газете De Gelderlander была опубликована статья об участии голландских компаний в строительстве Крымского моста.

По данным Службы государственного обвинения, это сообщение побудило группу по вопросам прекурсоров, происхождения, стратегических товаров, законодательства о санкциях (команда POSS) таможни и Службы государственного обвинения начать уголовное расследование в отношении компаний, упомянутых в статье.