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В Нидерландах оштрафовали компанию за помощь РФ в строительстве Крымского моста

Фото: Крымский мост (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Нидерландах оштрафовали на почти 1,8 млн евро компанию-поставщика строительного оборудования Dieseko Group BV, которая участвовала в строительстве россиянами Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sliedrecht24.

Как сообщает издание, компанию обвиняют в нарушении международных торговых санкций.

Компания выплатила государству общую сумму 1 780 000 евро в рамках внесудебного урегулирования. Эта сумма состоит из штрафа в размере 180 000 евро и лишения незаконно полученной выгоды в размере 1 600 000 евро.

По данным расследования, в 2015 и 2016 годах Dieseko Group продавала России установки и комплектующие к ним для строительства Крымского моста. Также компания отправляла на объект специалистов по оказанию технической помощи.

Это произошло после того, как ЕС ввел санкции против России в июне 2014 года за оккупацию Крыма, предусматривающие запрет на продажу товаров и оказание услуг компаниям, физическим и юридическим лицам в Крыму.

Издание также отмечает, что в начале сентября 2017 года в ежедневной газете De Gelderlander была опубликована статья об участии голландских компаний в строительстве Крымского моста.

По данным Службы государственного обвинения, это сообщение побудило группу по вопросам прекурсоров, происхождения, стратегических товаров, законодательства о санкциях (команда POSS) таможни и Службы государственного обвинения начать уголовное расследование в отношении компаний, упомянутых в статье.

Не первый случай

Напомним, в октябре прошлого года прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре нидерландских компании и восемь человек за нарушение санкций ЕС против России в период с 2014 по 2017 год. Они помогали стране-агрессору в строительстве Крымского моста.

Также ранее немецкую компанию оштрафовали на 1,3 миллиона евро за нарушение санкций ЕС. Она доставила в Россию машину, которая использовалась для строительства Крымского моста.

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Крымский мост