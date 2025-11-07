В Нидерландах объявили победителя на парламентских выборах
В Нидерландах объявили окончательного победителя на парламентских выборах, которые прошли в стране в конце октября. Победителем стала либеральная проевропейская партия D66.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Избирательный Совет Нидерландов объявил, что преимущество либералов из D66 над ближайшим соперником, ультраправой Партией свободы (PVV), составило 29 668 голосов. Это означает, что обе партии получат по 26 мест. В целом новый парламент страны будет выглядеть следующим образом:
- D66 - 26 мест;
- PVV - 26 мест;
- Народная партия за свободу и демократию (VVD) - 22 места;
- GroenLinks-PvdA - 20 мест
- "Христианско-демократический призыв" - 18 мест.
- Все остальные партии - всего 38 мест.
Как заявил председатель Избирательного совета Вим Куйкен, результаты выборов являются окончательными и достоверными. Не выявлено нарушений, которые поставили бы результат под сомнение. Он добавил, что был выявлен и исправлен ряд ошибок при подсчете голосов, поскольку это до сих пор "человеческая работа". Всего насчитали 7766 ошибок, что в два раза меньше, чем было на выборах в 2021 году.
Выборы в Нидерландах: что известно
В Нидерландах 29 октября состоялись досрочные выборы в парламент. По предварительным подсчетам голосов вперед сенсационно вырвалось проевропейское движение "Демократы-66" (D66).
Парламентские выборы в Нидерландах имеют несколько особенностей. Там едва ли не самый низкий избирательный порог в мире - чтобы пройти в парламент, партии достаточно набрать 0,67% голосов избирателей.
Это привело к тому, что в реальности ни одно монобольшинство в парламенте страны невозможно, поскольку проходит очень большое количество политических сил. Поэтому партии чаще всего создают коалицию, причем право формировать ее принадлежит партии, которую признали победителем выборов.