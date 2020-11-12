ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Нидерландах обстреляли посольство Саудовской Аравии

Гаага, Четверг 12 ноября 2020 12:38
В Нидерландах обстреляли посольство Саудовской Аравии
Фото: правоохранители (omroepwest.nl)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 12 ноября, в Гааге (Нидерланды) неизвестные обстреляли здание посольства Саудовской Аравии. Правоохранители установили, что было произведено не менее 20 выстрелов.

Об этом сообщает NOS.

Как сообщается, неизвестные стреляли по окнам и фасаду здания. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские прибыли на место преступления около 5:30 утра и сейчас они проводят расследование.

Причины атаки на посольство пока неизвестны.

Напомним, 7 ноября неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана в Харькове. Тогда было сделано 6 выстрелов.

Также в июле РБК-Украина писало, что в столице Ирака Багдаде неизвестные осуществили ракетный обстрел посольства Соединенных Штатов. Тогда часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot, а остальные снаряды упали в районе "зеленой зоны".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия обстрел

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь