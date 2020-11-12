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У Нідерландах обстріляли посольство Саудівської Аравії

Гаага, Четвер 12 листопада 2020 12:38
У Нідерландах обстріляли посольство Саудівської Аравії
Фото: правоохоронці (omroepwest.nl)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 12 листопада, в Гаазі (Нідерланди) невідомі обстріляли будівлю посольства Саудівської Аравії. Правоохоронці встановили, що було здійснено щонайменше 20 пострілів.

Про це повідомляє NOS.

Як повідомляється, невідомі стріляли по вікнах та фасаду будівлі. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські прибули на місце злочину близько 5:30 ранку і наразі вони проводять розслідування.

Причини атаки на посольство наразі невідомі.

Нагадаємо, 7 листопада невідомі обстріляли будівлю консульства Азербайджану в Харкові. Тоді було зроблено 6 пострілів.

Також у липні РБК-Україна писало, що у столиці Іраку Багдаді невідомі здійснили ракетний обстріл посольства Сполучених Штатів. Тоді частина ракет була перехоплена зенітними ракетними комплексами Patriot, а інші снаряди впали в районі "зеленої зони".

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