В Нидерландах не обнаружили связи между тромбозами и вакцинацией AstraZeneca

В Нидерландах не нашли связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca от коронавируса и случаями тромбозов у пациентов, которые ею привились.
Об этом сообщает NOS.
По результатам исследований, в стране не нашли подтверждения связи между вакцинацией британо-шведской вакциной и затруднениями в свертывании крови. Связь между этим не доказана.
Всего в Нидерландах сделали 350 тысяч прививок вакциной AstraZeneca.
Напомним, в Норвегии ученые выяснили, что вакцина против коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию. В дальнейшем она может вести к образованию тромбов.
Также ранее в Эстонии выявили два случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратами от коронавируса. Один человек получил прививку вакциной AstraZeneca, второй - Pfizer.