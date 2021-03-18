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В Нидерландах не обнаружили связи между тромбозами и вакцинацией AstraZeneca

Автор: Роман Тверденко

В Нидерландах не нашли связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca от коронавируса и случаями тромбозов у пациентов, которые ею привились.

Об этом сообщает NOS.

По результатам исследований, в стране не нашли подтверждения связи между вакцинацией британо-шведской вакциной и затруднениями в свертывании крови. Связь между этим не доказана.

Всего в Нидерландах сделали 350 тысяч прививок вакциной AstraZeneca.

Напомним, в Норвегии ученые выяснили, что вакцина против коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию. В дальнейшем она может вести к образованию тромбов.

Также ранее в Эстонии выявили два случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратами от коронавируса. Один человек получил прививку вакциной AstraZeneca, второй - Pfizer.

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Новости Украины вакцина от коронавируса
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