В Нідерландах не виявили зв'язку між тромбозами і вакцинацією AstraZeneca

В Нідерландах не знайшли зв'язку між вакцинацією препаратом AstraZeneca від коронавіруса і випадками тромбозів у пацієнтів, які нею прищепилися.

Про це повідомляє NOS.

За результатами досліджень, в країні не знайшли підтвердження зв'язку між вакцинацією британо-шведської вакциною і труднощами у згортанні крові. Зв'язок між цим не доведена.

Всього в Нідерландах зробили 350 тисяч щеплень вакциною AstraZeneca.