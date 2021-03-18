В Нідерландах не виявили зв'язку між тромбозами і вакцинацією AstraZeneca

В Нідерландах не знайшли зв'язку між вакцинацією препаратом AstraZeneca від коронавіруса і випадками тромбозів у пацієнтів, які нею прищепилися.
Про це повідомляє NOS.
За результатами досліджень, в країні не знайшли підтвердження зв'язку між вакцинацією британо-шведської вакциною і труднощами у згортанні крові. Зв'язок між цим не доведена.
Всього в Нідерландах зробили 350 тисяч щеплень вакциною AstraZeneca.
Нагадаємо, у Норвегії вчені з'ясували, що вакцина проти коронавіруса від британо-шведської компанії AstraZeneca спричиняє в окремих людей сильну імунну реакцію. У подальшому вона може вести до утворення тромбів.
Також раніше в Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавіруса. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.