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В Нідерландах не виявили зв'язку між тромбозами і вакцинацією AstraZeneca

Автор: Роман Тверденко

В Нідерландах не знайшли зв'язку між вакцинацією препаратом AstraZeneca від коронавіруса і випадками тромбозів у пацієнтів, які нею прищепилися.

Про це повідомляє NOS.

За результатами досліджень, в країні не знайшли підтвердження зв'язку між вакцинацією британо-шведської вакциною і труднощами у згортанні крові. Зв'язок між цим не доведена.

Всього в Нідерландах зробили 350 тисяч щеплень вакциною AstraZeneca.

Нагадаємо, у Норвегії вчені з'ясували, що вакцина проти коронавіруса від британо-шведської компанії AstraZeneca спричиняє в окремих людей сильну імунну реакцію. У подальшому вона може вести до утворення тромбів.

Також раніше в Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавіруса. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.

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Новини України вакцина від коронавірусу
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